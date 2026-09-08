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Отпуск под вопросом: как жители Твери реагируют на рабочие звонки во время отдыха

Отпуск под вопросом: как жители Твери реагируют на рабочие звонки во время отдыха

Сервис SuperJob провёл опрос среди состоящих в браке жителей Твери, чтобы выяснить, как горожане относятся к рабочим звонкам и сообщениям во время отпуска — как к своим, так и к обращениям в адрес второй половины.

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