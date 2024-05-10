Свищёв считает, что WADA пытается отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принимает попытку отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы.
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