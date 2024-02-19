Дрэймонд Грин: «Сказал Джо Лэйкобу не включать Джонатана Кумингу в сделку по Леброну Джеймсу»

Во время Матча всех звезд НБА-2024 форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин обсудил с телеведущим Чарльзом Баркли недавнее сообщение о том, что «Уорриорз» пытались выменять Леброна Джеймса у «Лейкерс» перед дедлайном.
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