Дрэймонд Грин: «Сказал Джо Лэйкобу не включать Джонатана Кумингу в сделку по Леброну Джеймсу»

Во время Матча всех звезд НБА-2024 форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин обсудил с телеведущим Чарльзом Баркли недавнее сообщение о том, что «Уорриорз» пытались выменять Леброна Джеймса у «Лейкерс» перед дедлайном.