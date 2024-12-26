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Спутники видят сквозь маскировку и облака: ВСУ получают информацию от финской

Спутники видят сквозь маскировку и облака: ВСУ получают информацию от финской сети аппаратов ICEYE SAR-спутник над местом извержения вулканаСпутники финской компании ICEYE образуют самую большую группировку разведывательных космических аппаратов, оснащённых радаром с синтезированной апертурой, который позволяет делать так называемые SAR-изображения, сканируя поверхность Земли вне зависимости от времени суток и облачности.

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Комментарии
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ВЧ
Влад Черский
А как их убрать? Ведь они приносят не меньше вреда чем ракеты.
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15 час.

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