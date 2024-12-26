Спутники видят сквозь маскировку и облака: ВСУ получают информацию от финской сети аппаратов ICEYE SAR-спутник над местом извержения вулканаСпутники финской компании ICEYE образуют самую большую группировку разведывательных космических аппаратов, оснащённых радаром с синтезированной апертурой, который позволяет делать так называемые SAR-изображения, сканируя поверхность Земли вне зависимости от времени суток и облачности.