Россиянам объяснили, как проверить недополученные пенсионные выплаты

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что недополученную за прошлые периоды часть страховой пенсии можно вернуть, если Социальный фонд России допустил ошибку при расчёте или выплате.
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