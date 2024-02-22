"Бактериологический шпионаж": Госдума одобрила закон о борьбе с поразившим Россию паразитом

Государственная Дума приняла в первом чтении новый закон, который регламентирует борьбу с паразитом, заселившим не только бесхозные и заброшенные территории, такие как старые кладбища, но даже сельскохозяйственные и придомовые территории по всей стране.
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