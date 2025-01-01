Стрелок ликвидирован: что известно о теракте в Новом Орлеане

НОВЫЙ ОРЛЕАН, 1 января, ФедералПресс. Через несколько часов после наступления нового года в популярном туристическом районе Нового Орлеана неизвестный мужчина на грузовике влетел в толпу людей, а после вышел из машины и устроил стрельбу.
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