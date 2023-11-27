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Главная цель «МЮ» на лето – Силва из «Бенфики». Отступные 20-летнего защитника сборной Португалии – 100 млн евро

Главная цель «МЮ» на лето – Силва из «Бенфики». Отступные 20-летнего защитника сборной Португалии – 100 млн евро

20-летний игрок сборной Португалии – приоритетная цель манкунианцев на лето 2024 года, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

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