Картину осужденного рязанской колонии выставили в Эрмитаже

Картину осужденного из рязанский колонии № 2 выставили в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Как сообщает ГТРК «Ока», она доступна на экспозиции «Искупление и возрождение» по итогам Всероссийского творческого конкурса.
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