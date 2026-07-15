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Акции ASML выросли на 6% после сильной отчетности и повышения прогноза на 2026 год

Акции ASML выросли на 6% после сильной отчетности и повышения прогноза на 2026 год

Акции ASML выросли на 6% после публикации сильной отчётности за второй квартал 2026 года. Нидерландский производитель оборудования для литографии превзошёл ожидания рынка по ключевым финансовым показателям и значительно улучшил годовой прогноз на фоне продолжающегося роста инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

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