Акции ASML выросли на 6% после сильной отчетности и повышения прогноза на 2026 год

Акции ASML выросли на 6% после публикации сильной отчётности за второй квартал 2026 года. Нидерландский производитель оборудования для литографии превзошёл ожидания рынка по ключевым финансовым показателям и значительно улучшил годовой прогноз на фоне продолжающегося роста инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.