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Бюджетный отдых в Кирилловке: сколько нужно денег

Бюджетный отдых в Кирилловке: сколько нужно денег

В Украину скоро откроется курортный сезон на Азовском море в Кирилловке. Если база находится в 20 минутах ходьбы от пляжа, за одну ночь требуют от 255 гривен – номер для двоих с общим душем, от 510 гривен – со своей ванной комнатой в номере.

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