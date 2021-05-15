Бюджетный отдых в Кирилловке: сколько нужно денег

В Украину скоро откроется курортный сезон на Азовском море в Кирилловке. Если база находится в 20 минутах ходьбы от пляжа, за одну ночь требуют от 255 гривен – номер для двоих с общим душем, от 510 гривен – со своей ванной комнатой в номере.