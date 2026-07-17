❗️⚡️США уведомили Израиль, что направляют в страну еще десятки самолетов-заправщиков KC-135R/T, в преддверии возможного расширения военных операций против Ирана.
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❗️⚡️США уведомили Израиль, что направляют в страну еще десятки самолетов-заправщиков KC-135R/T, в преддверии возможного расширения военных операций против Ирана.