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Сайнс получил штраф и начнет Гран-при Бельгии с 19-го места из-за замены элементов мотора

Пилот « Уильямса » Карлос Сайнс потерял 15-е место на стартовой решетке перед Гран-при Бельгии. Команда заменила блок управления электроникой в силовой установке на болиде испанца, превысив лимит.

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