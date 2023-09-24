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Рэшфорд попал в ДТП на Rolls-Royce после победы над «Бернли». Форвард «МЮ» не пострадал, машина получила повреждения

Рэшфорд попал в ДТП на Rolls-Royce после победы над «Бернли». Форвард «МЮ» не пострадал, машина получила повреждения

25-летний англичанин возвращался с тренировочного центра после победы над «Бернли» (1:0) в 6-м туре АПЛ.

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