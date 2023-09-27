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Замгенпрокурора РФ проверил работу завода искусственного волокна

Замгенпрокурора РФ проверил работу завода искусственного волокна

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин проинспектировал работу АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Дмитрий Демешин оценил работу предприятия оборонно-промышленного комплекса региона – АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 26 сентября 2023 года в рамках рабочей поездки в Искитим.

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