Замгенпрокурора РФ проверил работу завода искусственного волокна

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин проинспектировал работу АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Дмитрий Демешин оценил работу предприятия оборонно-промышленного комплекса региона – АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 26 сентября 2023 года в рамках рабочей поездки в Искитим.
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