Подписчики Рудковской обсуждают, на кого больше похож ее младший сын

Подписчики Рудковской обсуждают, на кого больше похож ее младший сынМузыкальный продюсер Яна Рудковская долгое время скрывала лицо своего младшего сына Арсения Плющенко, но в последнее время стала активно выкладывать фото и видео с наследником.