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Почти 850 проверок соблюдения экологических и санитарных норм проведено на стройках Москвы за первый квартал 2025 года

Почти 850 проверок соблюдения экологических и санитарных норм проведено на стройках Москвы за первый квартал 2025 года

С января Мосгосстройнадзор провел 848 проверок соблюдения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, а также культуры производства на объектах капитального строительства в Москве.

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