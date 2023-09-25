В Московской области стартовал проект по поддержке и помощи детям-инвалидам

Министерство социального развития Московской области объявило о запуске проекта по предоставлению услуг ранней помощи и социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья от рождения до трех лет в 2023 году.
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