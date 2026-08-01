Женские страсти
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Женские страсти

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Как быть сильной личностью?

Как быть сильной личностью?

Стойкий, как скала, «крепкий орешек», человек с железными нервами — характеризуя так своего знакомого, общественного деятеля или киногероя, мы восхищаемся его внутренней силой и нередко ощущаем в себе нехватку этого «стержня».

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