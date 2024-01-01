Японские власти намерены возобновить вылов нашей рыбы и морепродуктов в территориальных водах России

Фото: nabat.news 3 дня назад 128K прочитали Поведение японского правительства в отношении нашей страны подпадает под понятие «сверхнаглости» Не признавая суверенитет Российской Федерации над островами южной части Курильской гряды (Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов Плоские) и в окружающей их акватории, правительство Японии долгие годы поощряло рыбаков северного острова Хоккайдо на провокационный браконьерский лов рыбы и добычу морепродуктов.