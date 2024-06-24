Китай и Франция запустили спутник для изучения гамма-всплесков

Китай и Франция успешно запустили спутник-телескоп SVOM для изучения гамма-всплесков — самых мощных энергетических вспышек во Вселенной, происходящих в результате коллапса массивных звезд или слияния компактных звездных объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии