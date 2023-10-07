Израиль объявил о начале войны с ХАМАС: что известно о конфликте к этому часу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Об этом он сказал в своем первом обращении к нации с начала ракетных обстрелов из сектора Газа в субботу, 7 октября.
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