Ракета Vega запущена с космодрома Куру

Ракета-носитель Vega с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Ракета вывела на орбиту таиландский спутник для наблюдения за поверхностью Земли Theos-2 и метеорологический спутник Formosat-7R/Triton Тайваньского космического агентства.