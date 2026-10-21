Какой должна стать Арктика, чтобы новое поколение было готово связать с ней профессию, работу и жизнь? На I Молодёжном форуме «Арктика, жди меня!» участники смогут ответить на этот вопрос собственными инициативами.
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