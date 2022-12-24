Слова Путина о финансировании ВС РФ стали поворотным моментом в стратегии на Украине – СМИ

РИАМО - 24 дек. Заявление президента РФ Владимира Путина о финансировании российской армии и планах по постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство стало поворотным моментом в стратегии страны на Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО - 24 дек. Заявление президента РФ Владимира Путина о финансировании российской армии и планах по постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство стало поворотным моментом в стратегии страны на Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.
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