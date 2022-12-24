РИАМО

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • milaStar47 Стар
    Воробьев хвалится о повышении прожиточного минимума а социальные выплаты пенсионерам повышает на рубль и они составля...В Подмосковье про...
  • Inessa Perfileva
    Они настоящие мужчины, они герои!!! Мы молимся за них ежедневно!!! Возвращайтесь скорей с победой и живыми!!!Россияне назвали ...
  • Кламбер Спаниэль
    У нас же все украдут сначала, как обычно, дадут самое простое или малокачественное. Накормить можно, если относиться ...Россиянам рассказ...

Слова Путина о финансировании ВС РФ стали поворотным моментом в стратегии на Украине – СМИ

Слова Путина о финансировании ВС РФ стали поворотным моментом в стратегии на Украине – СМИ

РИАМО - 24 дек. Заявление президента РФ Владимира Путина о финансировании российской армии и планах по постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство стало поворотным моментом в стратегии страны на Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх