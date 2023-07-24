Аргументы недели

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Ушел из жизни заслуженный врач РФ Алексей Анаховский

Причины смерти мужчины не уточняются. С 2004 года он являлся экспертом международного проекта «Мать дитя».

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