Россиянам рассказали о пользе и вреде шоколада

Шоколад содержит много полезных микроэлементов, но опасен для людей с сахарным диабетом и ожирением Врач-эндокринолог Елена Островская отметила, что в шоколаде содержится много витаминов В2, B1 и B6, они улучшают работу центральной нервной системы.