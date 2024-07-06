Отца террористов из Дагестана вновь арестовали. Теперь он фигурант экономического преступления

В правоохранительных органах республики сообщили, что силовики задержали по подозрению в совершении экономических преступлений экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в терактах в регионе.
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