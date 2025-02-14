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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Каменев: «Ротенберг пропагандирует атакующий, зрелищный хоккей, что подразумевает большое количество голов. Поэтому на трибунах «СКА-Арены» всегда много народу»

– Почему, на ваш взгляд, именно СКА добился такого результата? Причем в восьмой раз в истории, что является рекордом для КХЛ.

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