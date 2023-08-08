Эрдоган попутал берега и получил по зубам

СК

Степан Капуста

Внесу ясность. Бе-200, к сожалению, имеют импортные двигатели (и не только), которых мы уже закупить не можем из-за санкций, а производить тоже не можем, потому, что их пока не разработали "наши ученые". Вот и сидим ровно с 18 машинами на всю Россию. Не все так просто, как кажется.