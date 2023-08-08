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Эрдоган попутал берега и получил по зубам

Эрдоган попутал берега и получил по зубам

А до сегодняшних событий количество предательств, которое приняла со стороны Турции Россия, уже зашкаливало.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Внесу ясность. Бе-200, к сожалению, имеют импортные двигатели (и не только), которых мы уже закупить не можем из-за санкций, а производить тоже не можем, потому, что их пока не разработали &quot;наши ученые&quot;. Вот и сидим ровно с 18 машинами на всю Россию. Не все так просто, как кажется.
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12 час.
Сергей Чуприн
а где по зубам так и не понял
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11 час.
Михаил Поспелов
Вот и у меня такой же вопрос.
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10 час.

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