А до сегодняшних событий количество предательств, которое приняла со стороны Турции Россия, уже зашкаливало.
Эрдоган попутал берега и получил по зубам
Комментарии
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СК
Степан Капуста
Внесу ясность. Бе-200, к сожалению, имеют импортные двигатели (и не только), которых мы уже закупить не можем из-за санкций, а производить тоже не можем, потому, что их пока не разработали "наши ученые". Вот и сидим ровно с 18 машинами на всю Россию. Не все так просто, как кажется.
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12 час.
Сергей Чуприн
а где по зубам так и не понял
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11 час.
Михаил Поспелов
Вот и у меня такой же вопрос.
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10 час.
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