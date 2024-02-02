А опята-то ложные: врачи спасли 45-летнего мужчину, отравившегося маринованными грибочками

Пациента привезли в Сергиево-Посадскую больницу с тяжелым расстройством желудка и рвотой. Оказалось, что ему стало плохо после того, как он съел ту самую баночку маринованных опят, где могли оказаться и ложные грибы.
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