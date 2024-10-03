В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со смертельным вирусом Марбург

Ситуация с распространением лихорадки Марбург находится на контроле специалистов Роспотребнадзора. Специалисты службы проводят непрерывный мониторинг, а на пограничных пунктах пропуска у граждан с признаками инфекции берутся тест-системы на диагностику, передает Life.