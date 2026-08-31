«Погибнут в первые дни войны»: почему Трампу стоит вывести войска из Европы

Дональд Трамп на протяжении всей своей политической карьеры заявляет о необходимости вывода американских войск из Европы.
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