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Видео с места ДТП в Венгрии, где погибли 8 человек и еще 48 пострадали

В Сети появилось видео с места аварии под Будапештом, в которой погибли восемь пассажиров автобуса.На опубликованных кадрах видна работа спасателей — часть из них на носилках выносят людей, другая проверяет, не остался ли кто-то еще в автобусе.

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