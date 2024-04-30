Марочко призвал РФ готовиться к возможным провокациям ВСУ в майские праздники

России стоит быть готовой к потенциальным провокациям с украинской стороны. В период майских праздников приграничным городам страны следует быть начеку, заявил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
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