Ямал расширяет меры поддержки для семей военнослужащих

Согласно нововведениям, дети, находящиеся на иждивении у военнослужащих, теперь имеют право на полную компенсацию стоимости обучения в высших учебных заведениях, колледжах и техникумах с образовательной лицензией.
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