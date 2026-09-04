Умер актер из "Елок" Павел Меленчук

Сериал "Кошка", реж. Карен Оганесян, 2023 Актер Павел Меленчук, известный по роли в киноальманахе "Елки", умер на 32-м году жизни.
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