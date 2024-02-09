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Интервью Путина Карлсону пойдет “по необычному сценарию” – Клинцевич

Интервью Путина Карлсону пойдет “по необычному сценарию” – Клинцевич

Интервью Путина Карлсону пойдет “по необычному сценарию” – Клинцевич AlexCoderИнтервью Путина Карлсону пойдет “по необычному сценарию” – Клинцевич AlexCoder Однако американский журналист озвучит то, что интересует миллионы его соотечественников Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал о наиболее вероятных вопросах, которые могут прозвучать во время беседы Владимира Путина с Такером Карлсоном, взявшим интервью у российского лидера.

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