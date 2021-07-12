Петербург 12 июля готовится к новому температурному рекорду

Синоптик сообщил, что ближайшие три дня дождей опять можно не ждать. В первый день рабочей недели, 12 июля Петербург окажется под влиянием нового циклона из Скандинавии, но зной продолжит испытывать горожан и гостей Северной столицы на прочность.