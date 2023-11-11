Медведев заявил о заинтересованности США в экспорте афганского героина в Россию

«Талибан»* за год сделал для борьбы с наркотиками в Афганистане больше, чем за 20 лет возглавляемая США коалиция, которая была заинтересована в экспорте афганского героина в Россию, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
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