Волонтер сообщила об убитых боевиками ВСУ детях в Курской области

Украинские военные после вторжения в Курскую область убивали местное население, в том числе детей. Об этом ТАСС сообщила волонтер Мария, которая помогает эвакуировать гражданское население из опасных районов.
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