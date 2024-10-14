Девелопер — спонсор, меценат, партнер

Музей русского импрессионизма, музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Московский осенний велофестиваль, Федерация кикбоксинга России — список учреждений, объединений и мероприятий, которые поддерживает девелоперское сообщество, становится все ширеВ разговоре о том, как девелоперские компании поддерживают культурные, образовательные, спортивные учреждения и инициативы, кто для кого конкретно является спонсором или меценатом и какую именно помощь оказывает, самое главное — не задавать вопрос «зачем?».
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