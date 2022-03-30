Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    А ведь могли оставить закладки с биооружием. С теми же вирусами. Пока зима, холодно, ничего не происходит. А как толь...Брифинг начальник...
  • alik3456 Джексон
    Переходите на пелёнки и учитесь стирать-бездельники!Дети на вес золот...
  • Елена Бреслова
    значит всё-таки переговорное перемирие😡Заявление Межведо...

Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 31 марта

Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 31 марта

Сегодня, 31 марта, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Отключение воды ожидается с 09.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх