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Из министерства промышленности и торговли Самарской области уходит Андрей Шамин

Из министерства промышленности и торговли Самарской области уходит Андрей Шамин

Об этом было заявлено на встрече губернатора Дмитрия Азарова с министром.Андрей Шамин, который долгое время занимал пост министра промышленности и торговли Самарской области, готовится к новому этапу своей карьеры.

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