Из министерства промышленности и торговли Самарской области уходит Андрей Шамин

Об этом было заявлено на встрече губернатора Дмитрия Азарова с министром.Андрей Шамин, который долгое время занимал пост министра промышленности и торговли Самарской области, готовится к новому этапу своей карьеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии