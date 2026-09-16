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Курские новости

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Минобороны судится с корпорацией Курской области на 1,748 млрд рублей

Минобороны судится с корпорацией Курской области на 1,748 млрд рублей

Министерство обороны России подало иск к Корпорации развития Курской области на сумму 1,748 млрд рублей.

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