Об истории экономики расскажут на экскурсиях форума-фестиваля «Москва 2030»

Гости форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» могут принять участие в бесплатных пешеходных экскурсиях «Москва экономическая», в ходе которых познакомятся с архитектурой городского центра и историей развития экономики столицы.
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