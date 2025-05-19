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Сергунина: Для столичных экспортеров создали онлайн-сервис Made in Moscow

Сергунина: Для столичных экспортеров создали онлайн-сервис Made in Moscow

В столице запустили новый онлайн-сервис для экспортеров Made in Moscow. Он объединил зарубежные выставки и бизнес-миссии, в которых московские бренды могут принять участие при поддержке города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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