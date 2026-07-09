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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Кларксон заключил с «Никс» однолетний контракт на 3,9 миллиона долларов

Джордан Кларксон и « Нью-Йорк » договорились о подписании однолетнего контракта на сумму 3,9 миллиона долларов.

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