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Аргументы недели

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В Индии поймали 69-летнего мошенника, 36 лет обманывавшего отели по всей стране

В Индии поймали 69-летнего мошенника, 36 лет обманывавшего отели по всей стране

В Индии арестован 69-летний мошенник, который в течение 36 лет обманул более 300 роскошных отелей по всей Индии.

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