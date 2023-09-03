«Нужно подождать хотя бы зимней паузы». Булыкин — о возможном увольнении Евсеева из «Факела»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможной отставке Вадима Евсеева. «Воронежцы не борются за чемпионство, но решить задачу сохранения места в Премьер-Лиге для них реально, — заявил Булыкин сетевому изданию «Евро-Футбол.